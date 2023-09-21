مصر في بريكس.. اقتصادية قناة السويس تبحث مع سفير البرازيل سبل التعاون

كتب- مصطفى عيد:

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفير البرازيل بالقاهرة، باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة البرازيل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك.

وتسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمزيد من التعاون مع دول مجموعة البريكس في إطار انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي، بحسب بيان للهيئة اليوم.

وقال جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها الجاهزية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات وتقديم الخدمات البحرية المتنوعة من خلال موانئها التابعة، كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع.

وأشار جمال الدين، إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين.

وأكد جمال الدين، على جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.