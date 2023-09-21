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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

03:49 م الخميس 21 سبتمبر 2023

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.43% إلى مستوى 2080 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 22 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 12.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 34.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.79% إلى مستوى 19797 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات المستثمرين الأسهم الصغيرة والمتوسطة

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