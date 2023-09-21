خريطة الأسعار اليوم: انخفاض العدس واللحوم في الأسواق.. والذهب يعاود الصعود

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار اللحوم والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، وعاد الذهب بمنتصف التعاملات بعد تراجعه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار العدس وزيادة طفيفة للحوم الحمراء اليوم بالأسواق (موقع رسمي

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

زيادة طفيفة بمتوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

طبق البلدي تخطى 130 جنيهًا.. أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة

أسعار الخضروات اليوم: انخفاض طفيف للطماطم والبصل يواصل الارتفاع

قبل اجتماع المركزي.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات