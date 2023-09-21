قبل اجتماع المركزي.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1487 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1911 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2230 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2549 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 5.4 دولار بنسبة 0.28% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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