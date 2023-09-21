انخفاض أسعار العدس وزيادة طفيفة للحوم الحمراء اليوم بالأسواق (موقع رسمي

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة والجبن الرومي والمسلى الصناعي واللحوم الحمراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.62 جنيها، بارتفاع 85 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.09 جنيه، بانخفاض 30 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.17 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 62.42 جنيه، بانخفاض 1.92 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 26.31 جنيها، بارتفاع 4 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.12 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 46.76 جنيها، بانخفاض 1.24 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.33 جنيه، بارتفاع 1.35 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.98 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 303.57 جنيه، بارتفاع 67 قرشا

كيلو الدواجن الطازجة: 91.94 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 24.46 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.59 جنيه، بانخفاض 93 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 110.56 جنيه، بارتفاع 74 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 208.28 جنيه، بارتفاع 13.21 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.46 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.34 جنيه، بارتفاع 2.51 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 30.64 جنيه، بارتفاع 61 قرشا.