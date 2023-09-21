أسعار الخضروات اليوم: انخفاض طفيف للطماطم والبصل يواصل الارتفاع

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل والباذنجان البلدي والملوخية.

واستمرت أسعار الطماطم والبصل في الارتفاع خلال الشهرين الماضيين في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 13 و18 جنيها للكيلو في سوق الجملة، لتباع بين 20 و25 جنيها.

ويتوقع أن تنخفض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة في الأسواق، بعد قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ما سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 8.5 و12.5 جنيه.

البصل بين 17 و23 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 24 و30 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات .

الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 18 و24 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 18 و24 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و28 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

اقرأ أيضا:

قفزة لأسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. وتوقعات بانخفاضها في هذا الموعد

شعبة الخضروات تتوقع انخفاض أسعار البصل خلال أسبوع بعد قرار وقف التصدير