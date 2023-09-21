طبق البلدي تخطى 130 جنيهًا.. أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم الخميس في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.
وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 121.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 123.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه.
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