ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والجمبري الصغير والبوري، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و73 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و290 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و110 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.