الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح مهرجان النباتات الطبية بالفيوم غدا

كتبت- شيرين صلاح:

تشارك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والذي يقام غدا الخميس في محافظة الفيوم علي مدار يومي 21 و22 سبتمبر الجاري.

ووفقا لبيان من غرفة الصناعات الغذائية اليوم الأربعاء، تقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبحضور العديد من ممثلي الجهات ذات الصلة حيث سيتم عرض لأهم منتجات النباتات الطبية والعطرية مع أحدث التقنيات في مجال زراعتها.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، إن مهرجان النباتات الطبية والعطرية يهدف إلى تسليط الضوء على هذا القطاع الواعد وتوثيق الروابط بين منتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية ومقدمي الخدمات.

وأوضح البسيوني أن المهرجان يشهد العديد من الانشطة وخدمات الدعم الفني التي تقوم بها غرفة الصناعات الغذائية لمساندة القطاع بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات ذات الصلة.

أشار إلى أن الغرفة تقديم الدعم الفني للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وحث القطاع غير الرسمي على أهمية توفيق أوضاعه والحوافز والتسهيلات الممنوحة له في حالة دمجها في المنظومة الرسمية وضم الشركات الصغيرة الي سلاسل القيمة بما يساهم في خفض التكاليف وتحسين الجودة ورفع تنافسية الصناعة.

وأضاف محمود البسيوني، أن الغرفة ستشارك غدا في فعاليات الافتتاح والجلسة النقاشية الخاصة بتوصيات الدورة الأولى من المهرجان من خلال عرض الأنشطة التي قامت الغرفة بتنفيذها والآفاق المستقبلية والرؤية الموضوعة لتطوير هذا القطاع الهام.