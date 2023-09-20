وفد تشيكي يبحث مع اقتصادية قناة السويس التعاون بمجال الوقود الأخضر

كتب- أحمد والي:

بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد أعمال تشيكي بحضور السفير التشيكي إيفان جوكل، سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجتمع الأعمال التشيكي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجال الوقود الأخضر.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى، وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء.

وأشاد السفير التشيكي، خلال اللقاء، بالجهود المبذولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مشروعات الوقود الأخضر، وكذا التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع الذي يساهم في توفير احتياجات الأسواق الأوروبية من الهيدروجين الأخضر، وفقا للبيان.

وقدم سفير التشيك ممثل مجموعة HYTEP التشيكية، (وهي من كبرى الشركات العالمية التي لها باع في مجال صناعات الهيدروجين منذ عام 2007، وعضوا فخريا في منظمة الهيدروجين الدولية Hydrogen Europe)، والتي يعد التعاون معها إحدى ركائز تعزيز الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والجانب التشيكي في مشروعات الوقود الأخضر، بحسب البيان.

وأوضح وليد جمال الدين أن إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجعل منها ملتقى لطرق التجارة العالمية، وموطنا لمختلف أنواع الصناعات التي تحتاجها الأسواق المتاخمة لاسيما الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة بالاستثمار في المنطقة تمت دراستها بعناية لتوفي احتياجات الأسواق المجاورة، فضلا عن الجولات الترويجية الخارجية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لتعميق التعاون فيما يتعلق بمجال الوقود الأخضر مع دول الاتحاد الأوروبي للإسراع من وتيرة العمل ولضمان فاعلية الجهود المبذولة في هذا المجال، خاصة مع الإمكانات والمميزات التي تتمتع بها المنطقة لخدمة مشروعات الوقود الأخضر.

يذكر أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر على 3 محاور رئيسية وهي: تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر- أمونيا خضراء - الميثانول)، وتوفير الصناعات المكملة لهذا النوع من الوقود من (محللات كهربائية - ألواح شمسية - توربينات - محطات تحلية مياه)، إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها، بحسب البيان.