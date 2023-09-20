هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.79% إلى مستوى 19797 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.97% ، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.65%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 198.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 169.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 29.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.03% إلى مستوى 19954 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.