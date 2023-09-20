خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والحديد والذهب في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار اللحوم والدواجن والجبن الرومي والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات بعد تراجعه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار اللحوم والمسلى والجبن الرومي اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

بعد تراجعه الصباحي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات