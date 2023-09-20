قطاع الأعمال تبحث مع شريك أجنبي رفع إنتاج "الدلتا للصلب" مقابل حصة بالشركة

كتبت- شيماء حفظي:

قال منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تجري مباحثات مع شريك أجنبي للاستثمار وزيادة الإنتاج في شركة الدلتا للصلب - التابعة للوزارة - مقابل حصة من رأس المال يتم تحديدها وفقا لحجم الاستثمار.

وحصلت الشركة في مطلع العام الماضي على رخصة لزيادة الإنتاج، بعد شهور من انتهاء المرحلة الأولى من تطوير الشركة والتي رفعت قيمة إنتاج الشركة من 50 ألف طن من الصلب إلى 250 ألف طن سنويا بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثة، تم تركيبها في 2021.

وتنتظر الشركة تنفيذ مرحلة ثانية من خطة التطوير تستهدف الوصول بالإنتاج إلى 500 ألف طن سنويا.

وبحسب عبدالغني، فتتم المباحثات بشأن تلك المرحلة في التطوير، "فيه مباحثات مع شريك أجنبي لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف طن".

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن المباحثات وصلت لمراحل متقدمة، وقد تم الاتفاق على معظم البنود.

وأوضح أن حصة الشريك الأجنبي ستكون متوقفة على حجم الاستثمار ونسبته إلى رأس مال الشركة.

وبدأت شركة الدلتا للصلب، التابعة لقطاع الأعمال العام، إنتاج البليت كمنتج نهائي، بعد تطوير مصانعها بمعدات حديثة ووقف تصنيع حديد التسليح فيها.

والدلتا للصلب – إحدى أكبر وأقدم شركات الصلب في مصر وتعمل منذ 1946 – وعانت لمدة سنوات من خسائر متتالية، ما جعل الشركة القابضة تقرر وقف مصانعها قبل سنتين، وتبدأ في تطويرها على مراحل.