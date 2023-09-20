انخفاض الجمبري والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السبيط والكاليماري والجمبري والبوري خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و73 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 185 و285 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بانخفاض 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و100 جنيها، بانخفاض 15 جنيها.