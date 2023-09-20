ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والفاصوليا، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 8.5 و12.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 15 و21 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة بين 9 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 24 و34 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 18 و24 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 18 و24 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و28 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.