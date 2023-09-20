إعلان

BBC

البنك المركزي: الخميس بعد المقبل أجازة بمناسبة المولد النبوي

10:29 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2023

البنك المركزي المصري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري يوم الخميس بعد المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف.


وقال المركزي في بيان له اليوم، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ.

سوق مصراوى

البنك المركزي المولد النبوي القطاع المصرفي المصري البنوك

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market