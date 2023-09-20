البنك المركزي: الخميس بعد المقبل أجازة بمناسبة المولد النبوي
كتبت- منال المصري:
أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري يوم الخميس بعد المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وقال المركزي في بيان له اليوم، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ.
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