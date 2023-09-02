21 شركة أدوية ومستلزمات طبية مصرية تشارك بمعرض بالعراق لزيادة الصادرات

كتبت- شيرين صلاح

ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، المشاركة المصرية في المعرض الدولي "Health expo Iraq" المقرر إقامته في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 14 إلي 16 سبتمبر 2023 بالتعاون مع شركة "إكسبو كونسلتنت" العالمية في إطار خطة تنمية الصادرات المصرية التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية.

وكشف المجلس التصديري، خلال بيان له اليوم السبت، عن مشاركة 21 شركة من كبرى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وكبرى المستشفيات بمصر في معرض "هيلث إكسبو عراق" من أجل التعرف على إمكانيات السوق العراقي وعقد شراكات مع الشركات والمستشفيات هناك خاصة في ظل مشاركة متميزة من كبار الشركات المصرية.

كان الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، أعلن ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار تقريبًا مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشاد جورج بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حول الإعفاءات الضريبة للقطاعات الإنتاجية، مؤكداً أنها خطوة تدعم الصناعات والاستثمارات الجديدة وهو ما ينعكس في النهاية على صادرات القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن رؤية المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ترتكز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% بشكل سنوي وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.