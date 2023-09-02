خريطة الأسعار: ارتفاع البيض واستقرار اللحوم والدواجن والجبن والذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر في المزرعة خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق، بينما استقرت أسعار الدواجن واللحوم والذهب مقارنة بمستوياتها أمس.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في المزرعة

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

أسعار السكر والأرز والجبن واللحوم في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات؟