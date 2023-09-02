المواد الغذائية: ارتفاع أسعار السكر بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السكر ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الماضية لتتراوح بين 29 و30 جنيها للكيلو.

وأضاف المنوفي أن سعر التونة ارتفعت أيضا، ليتراوح سعر علبة التونة المفتتة بين 20 و25 جنيها، والقطع بين 35 و50 جنيها للعلبة، بحسب بيان له اليوم السبت.

وأشار إلى أن إلى أسعار الإندومي زادت جميع أنواعها وارتفع سعر العبوة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين بداية من سبتمبر الجاري.

وأوضح المنوفي أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مؤقت ولا داعٍ لشراء متطلبات أكثر من الاستهلاك اليومي.

وبحسب المنوفي، جاء متوسط أسعار بعض السلع كالتالي: تراوح سعر كيلو اللبن السائب من 22 و30 جنيها حسب نسبة الدسم، وتراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 30 و38 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجبن الأبيض بين 90 و120 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجبن الرومي بين 180 و220 جنيها، وبالنسبة للجبن الكيري السائب فيتراوح من 80 جنيها و100 جنيه للكيلو.

وأضاف المنوفي أنه فيما يخص سعر المكرونة، سجل سعر العبوة 400 جرام نحو 10 جنيهات، وتراوح سعر بين 18 و22 جنيها للكيلو، وسعر الدقيق بين 18 و22 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر عبوة زيت الطعام اللتر بين 50 و60 جنيها، ويتراوح سعر العبوة لتر إلا ربع بين 40 و45 جنيها.