استثمارات نمساوية مرتقبة بقيمة 50 مليون دولار في مصر لإنشاء مصنع أخشاب

كتبت- شيرين صلاح:

بحث المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد شركة نمساوية كبرى (كرونوسبان) طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الألواح الخشبية والأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ 50 مليون دولار.

جاء ذلك بحضور جورج كرن المستشار التجاري بالسفارة النمساوية، والدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان، وزياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة، ودانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة، بحسب بيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم السبت.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وهو ما أثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لإقامة مشروعاتها في مصر في ضوء التيسيرات غير المسبوقة التي أقرتها الهيئة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي بصورة رقمية ومميكنة.

وقال إن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع ويجري دراسة طلب الشركة لتخصيص الأرض المطلوبة في مدينة السادات أو العاشر من رمضان.

وأضاف عبد الكريم أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الألواح الخشبية بأنواعها مثل الحبيبي والألواح الليفية MDF والأرضيات، فضلا عن خططها التصديرية لأسواق أفريقيا في المراحل اللاحقة.

وذكر أن الشركة تعتمد على لأحدث التقنيات الأوروبية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد حيث تعتمد على إعادة التدوير في توفير مدخلات إنتاجها

وأكد عبد الكريم أن الهيئة لن تدخر وسعا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للشركة سواءً في تيسير الإجراءات وتخصيص الأرض لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت.

وقالت رئيسة الشركة إن مجموعة كرونوسبان تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام 1897، وتمتلك 39 موقعا حول العالم يعمل بها 18 ألف عامل.

وأضافت أن الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصري وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر، مشيدة بالمساندة والدعم الذي وجدته الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير كافة السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة في مصر، وفقا للبيان.