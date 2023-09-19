بعد قفزة كبيرة.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بتعاملات المساء؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب صعد بقيمة 40 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1480 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1902 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2220 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1934 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 1.05 دولار بنسبة 0.05% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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