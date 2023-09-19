قفزة لأسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. وتوقعات بانخفاضها في هذا الموعد

كتبت- دينا خالد:

توقع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، أن تبدأ أسعار الطماطم في الانخفاض بنهاية أكتوبر المقبل، تزامنا مع بدء ظهور إنتاج العروة الشتوية، كما توقع أن تبدأ أسعار البصل في الانخفاض التدريجي منتصف ديسمبر المقبل.

واستمرت أسعار الطماطم والبصل في الارتفاع خلال الشهرين الماضيين في الأسواق، حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم حاليا بين 13 و18 جنيها للكيلو في سوق الجملة، لتباع بين 20 جنيهات و25 جنيها، بحسب النجيب.

ويعني ذلك أن سعر الطماطم قفز بما يقرب من 10 جنيهات للكيلو في الأسواق خلال آخر شهر.

وأضاف النجيب أن سعر كيلو البصل ارتفع في سوق الجملة إلى بين 18 و21 جنيها، ليباع في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيها.

وأرجع النجيب زيادة سعر الطماطم إلى تداعيات الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال يوليو الماضي، والتي أدت إلى تلف بعض المحاصيل قبل الجني مما أدى إلى قلة المعروض، كما تزامن ذلك مع فترة فاصل العروات خلال الفترة الحالية والتي يكون الإنتاج فيها قليل، وذلك قبل بداية العروة الشتوية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق يعود إلى قلة المعروض منه في الأسواق نتيجة تراجع الإنتاج منه هذا العام، فضلا عن التزام مصر بعقود تصديرية من سنوات سابقة يجب الوفاء بها.