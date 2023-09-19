البورصة ترتفع 1% بنهاية تعاملات الثلاثاء.. ورقم قياسي خلال الجلسة

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.03% إلى مستوى 19954 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.38%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة تجاوز مستوى 20 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه خلال الجلسة قبل أن يفقد بعض مكاسبه مع نهاية التداولات ليعود تحت هذا المستوى من جديد.



وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 407.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 310.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 97.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة ارتفع 0.42% إلى مستوى 19751 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.