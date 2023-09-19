تراجع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والفاصوليا، والفلفل الحامي، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الطماطم.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 22 و32 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 18 و24 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 18 و24 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و28 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.