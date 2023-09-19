المجلس التصديري للأدوية يبحث زيادة الصادرات إلى السودان

كتبت- شيرين صلاح:

عقد المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، اجتماع ضم عدد من شركات الأدوية، لبحث آليات التصدير إلي السودان في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالسودان التي تسمح بدخول منتجات المصانع المسجلة بالسودان حتى لو كانت رخصت دواء واحد فقط.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري، إن المجلس ناقش في اجتماعه آليات زيادة صادرات الدواء إلى السودان خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اتخاذ قرار في السودان يسمح للمصانع المصرية التي سجلت منتج واحد أو دواء واحد بتداول كافة منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة الى تسجيل جميع المنتجات.

وأشار جورج إلى أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجري تسهيل دخولها إلى السوق السوداني وسط زيادة ملحوظة في الطلب بسبب الظروف الراهنة، لافتاً إلي أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية و المستلزمات الطبية الأكثر طلباً في السودان حالياً ، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة في مصر أعضاء المجلس التصديري من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.

وكشف جورج، أن صادرات مصر من الأدوية إلي السودان بلغت 37 مليون مليون دولار في عام 2022، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف زيادة لا تقل عن 300% من حيث القيمة خلال سنة من وقت صدور قرار السودان، أما من حيث إتاحة عدد أصناف غير مسجلة فالمستهدف التوسع بإدخال 120 إلى 300 مستحضر دوائي غير مسجل.

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن المجلس يسعى إلى استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها في المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية.