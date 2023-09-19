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BBC

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:00 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35343 جنيها، بتراجع 131 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36597 جنيها، بتراجع 118 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1995 جنيها، بتراجع 21 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مجلس الوزراء

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