أسعار البيض اليوم الثلاثاء في المزرعة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم الثلاثاء في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 121.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 123.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه.

كان ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، تسببا في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.