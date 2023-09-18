وزير الصناعة يبحث ترتيبات تنظيم المعرض الأفريقي للتجارة البينية بالقاهرة



كتبت- شيرين صلاح:

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع وفد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد برئاسة كنايو اواني، نائب رئيس البنك، حيث تناول اللقاء الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة لفعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية.

ووفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، ينظم المعرض البنك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، وذلك خلال الفترة من 9-15 نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض وعقد صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض عدداً من الترتيبات النهائية الخاصة بالمعرض، والتى تضمنت ترتيبات الافتتاح وتوقيع اتفاق الاستضافة، فضلا عن الترويج للمعرض داخل وخارج مصر.

وأشار سمير إلى أن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بإفريقيا، حيث تحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية.

وأوضح سمير، أن المعرض يمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الهادفة لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بقارة إفريقيا.

وأشار الوزير، إلى أن المعرض يمثل فرصة هامة لعرض السلع والخدمات وإتاحة المعلومات التجارية والاستثمارية بالدول الإفريقية.

ونوه سمير إلى أن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من المعرض فى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات القارة السمراء وتوفير احتياجات القارة من خلال تعزيز معدلات التبادل التجاري البيني.

وأعربت كنايو اواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن ثقة البنك في نجاح الحكومة المصرية فى استضافة المعرض الإفريقي الثالث للتجارة البينية وبما يعكس مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد على أن مصر مؤهلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعرض لا سيما فى ظل امتلاكها لكافة الإمكانات والمقومات التجارية والاستثمارية للاستفادة من الفرص التي يتيحها المعرض فى مجالي التجارة والاستثمار مع مختلف دول القارة الإفريقية.



وأضافت أن المعرض يتضمن فى نسخته المقبلة معرض للتجارة عبر منصات وأجنحة الدول والشركات المشاركة، ومنتدى للتجارة والاستثمار ومنصة اقتصاد أفريقيا الإبداعى، بالإضافة إلى "أيام الدول" والتى ستعرض الفرص الاستثمارية بالدول المشاركة، فضلاً عن المعرض الإفريقي الافتراضي إلى جانب منصة افريقيا للسيارات.