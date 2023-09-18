"إيديتا" تقترض 390 مليون جنيه لتمويل استحواذ واستثمارات في "فانسي فودز"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقيتي تمويل بقيمة 390 مليون جنيه، من خلال قرضين متوسطا الأجل لمدة 7 سنوات.

وتبلغ قيمة القرض الأول 190 مليون جنيه، وسيستخدم في تمويل 50% من إجمالي قيمة عملية الاستحواذ على شركة فانسي فودز، وفقا للبيان.

وفقا لإفصاح سابق من الشركة، تبلغ قيمة الصفقة الإجمالية للاستحواذ على الشركة نحو 400 مليون جنيه.

أما القرض الثاني فتبلغ قيمته 200 مليون جنيه، وذلك لإعادة تمويل استثمارات لازمة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة (فانسي فودز سابقًا).

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

وشركة فانسي فودز هي شركة للصناعات الغذائية تصنع منتجات مخبوزات طازجة ومخبوزات يعاد تصنيعها مرة أخرى، وحسب بيانات لينكد إن تأسست الشركة في 2017.