المالية تعد مشروع قرار للتأمين على المباني والمؤسسات الحكومية

القاهرة - وكالات:

أعلن محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الانتهاء من مشروع قرار للتأمين على كافة مباني الجهات والمؤسسات الحكومية، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين.

وقال وزير المالية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، الذي انطلقت فعالياته بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعد من أكثر الدول المتضررة بالحرب الروسية الأوكرانية التي خلقت نوعاً من الضغط على الاقتصاد والعملة والسياحة أيضا، ونحن نعمل على التوازن وتخفيف آثار الموجة التضخمية.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات.

ولفت وزير المالية إلى أن التحديات التي يمر بها العالم تؤثر على صناعات كثيرة ومنها صناعة التأمين، واستعرض تأثيرات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الدائرة على أوضاع الاقتصاد المصرى، حيث خرج فى أعقابها نحو 23 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر فى سوق أدوات الدين بالبورصة.