العز الدخيلة للصلب تبدأ تلقي طلبات بيع أسهم للشطب الاختياري الثلاثاء

كتبت – شيماء حفظي:

تبدأ شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، التابعة لمجموعة حديد عز، غدا الثلاثاء، طلبات بيع الأسهم من المساهمين غير الراغبين في شطب أسهم الشركة من البورصة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إنها تعلن عن فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار في الشركة بعد قرار الشطب خلال الفترة 19 – 25 سبتمبر الجاري.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشهر الماضي على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وفقا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وقالت الشركة إنه سيتم تمويل شراء هذه الأسهم من الموارد الذاتية للشركة، ومن خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل من عدد من بنوك التعامل خارج مصر.

وسيكون شراء أسهم المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعر 1250 جنيها للسهم، والموافقة على فتح حساب أسهم الشطب الاختياري وفقا لنص المادة 55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وكانت الحكومة، أعلنت في يوليو الماضي، بيع 31% من أسهم شركة عز الدخيلة (حصة مساهمي المال العام) لشركة حديد عز، المستثمر الاستراتيجي، بقيمة 241 مليون دولار 60% منها بالدولار و40% بالعملة المحلية، وذلك بعد إدارة الطرح عبر بنك الاستثمار القومي.