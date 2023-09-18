انخفاض البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار السمك البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و71 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و290 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.