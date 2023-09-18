خالدة للبترول: تحقيق 28 كشفا جديدا بالصحراء الغربية في العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس سعيد عبد المنعم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول، إنه تم تحقيق 28 كشفاً جديداً خلال العام المالي الماضي 2022-2023 باحتياطي 35 مليون برميل بترول مكافئ لحقول الشركة في الصحراء الغربية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف عبد المنعم أن من أبرز هذه الكشوفات الكشف المتحقق في البئر "شرق برافو X1" بإنتاج يتجاوز 6300 برميل ونحو 4 ملايين قدم مكعب غاز، والبئر "شمال غرب سيوة X1-R" بإنتاجية بلغت أكثر من 5100 برميل خام يومياً، والكشف المتحقق في البئر "IO-1X" بإنتاج قدره 23 مليون قدم مكعب غاز ونحو 1500 برميل متكثفات يومياً.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة والتي عقدت برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، واستعرض خلالها سعيد عبد المنعم أهم نتائج الأعمال والانشطة المنفذة في حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالي 2022-2023، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً بعد تنفيذ الدمج بين شركتي خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة.

وذكر عبد المنعم أن متوسط الإنتاج اليومي بلغ حوالي 220 ألف برميل مكافئ يومياً خلال العام الماضي، وذلك في ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، حيث تم حفر 91 بئراً لزيادة الإنتاج وتنمية الاحتياطيات، وإكمال وحفر 37 بئراً استكشافية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية بمنطقة "مطروح - غرب كنايس"، وإنجاز مراحل متقدمة منه بعدد من مناطق الامتياز في إطار أنشطة الاستكشاف، علاوة على إنجاز مشروعات ضخمة في تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الإنتاج للبترول والغاز في مختلف مناطق عمل خالدة بما انعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية، وكذلك تحقيق مخطط التحول الرقمي بكافة الحقول.

وأكد وزير البترول، خلال الجمعية، أن الاندماج الذي تم بين شركتي خالدة وقارون للبترول في كيان واحد يعد جزءاً من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع أداء الكيانات البترولية وتعزيز الكفاءة والحوكمة وترشيد النفقات دون المساس بخطط الإنتاج، علاوة على تعظيم القيمة التي تتحقق للمساهمين، موضحا أن تطبيق ذلك النموذج يستهدف في النهاية الوصول لأفضل النتائج على مستوى الإنتاج.

وأضاف الملا أن هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج من البترول والغاز لصالح الاقتصاد المصري وينبغي ألا يدخر جهد في تطبيق وتنفيذ الخطط والإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لدعم الحفاظ على السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.

وحضر الجمعية العامة لشركة خالدة قيادات وزارة البترول وهيئة البترول وشركة إيجاس، ومجلس إدارة خالدة برئاسة المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الإدارة، وديفيد تشي نائب رئيس أباتشي الأمريكية شريك قطاع البترول في الشركة، وفقا للبيان.