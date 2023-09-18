البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 19648 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.16%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.66% إلى مستوى 19668 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.