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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:23 ص الإثنين 18 سبتمبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 19648 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.16%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.66% إلى مستوى 19668 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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