"منتجي الدواجن" يكشف أسباب قفزة الأسعار بالأسواق ويتوقع موعد انخفاضها



كتبت- شيرين صلاح:

قال ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة الطلب على الشراء وتراجع الكميات الموجودة بالأسواق نتيجة خروج حوالي 40% من مربي الدواجن من منظومة التربية.

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعا خلال الأسبوع الأخير بنحو 7 جنيهات للكيلو في المرزعة، لتسجل 68 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 58 و61 جنيها الأسبوع السابق، ليباع الكيلو في الأسواق للمستهلك بسعر بين 70 و75 جنيها، على الرغم من تراجع أسعار خامات العلف، وفقا لقول رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، لمصراوي.

وتراجع متوسط سعر طن الذرة الصفراء إلى نحو 10 آلاف جنيه خلال الأسبوع الماضي مقابل 11200 جنيه الأسبوع السابق، كما هبط متوسط سعر طن الفول الصويا إلى بين 24 ألف جنيه و24500 جنيه مقابل 26500 جنيه و27 ألف جنيه، حسبما ذكر السيد لمصراوي في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وتوقع ثروت الزيني عودة تراجع الأسعار لمستوياتها السابقة قبل الارتفاع خلال الشهر المقبل، مع خروج دورات جديدة للأسواق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.