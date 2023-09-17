قفزة في أسعار الكتاكيت بالأسواق رغم تراجع خامات الأعلاف

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الكتاكيت شهدت ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات آخر أسبوع بنحو 6 جنيهات في المتوسط لتصل إلى 25 جنيها للكتكوت الواحد لتلامس أعلى مستوى لها في رمضان الماضي.

وأضاف السيد أن ارتفاع أسعار الكتاكيت على الرغم من التراجع الكبير في أسعار خامات العلف خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما قاله ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي، فإن ارتفاع أسعار الكتاكيت في الأيام الماضية يعود إلى زيادة الطلب على الشراء، وتراجع الكميات المعروضة نتيجة خروج نحو 40% من مربي الدواجن من منظومة التربية خلال أزمة نقص الأعلاف بالأسواق والتي شهدت ذروتها في النصف الثاني من العام الماضي.

كانت أسعار الكتاكيت تتراوح بين 25 و30 جنيها خلال رمضان الماضي، حسبما ذكر رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة.

وأوضح عبد العزيز السيد أن سعر طن خامات العلف هبط إلى 18 ألف جنيه مقابل 21 ألف جنيه، كما هبط متوسط سعر طن الذرة الصفراء إلى نحو 10 آلاف، وانخفض متوسط سعر طن الفول الصويا إلى بين 24 ألف جنيه و24500 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.