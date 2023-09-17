مصدر بأوبر يوضح حقيقة غلق حساباتها البنكية في مصر

كتب- علاء حجاج:

قال مسؤول بشركة أوبر مصر، لمصراوي، إن عمليات الدفع لعملاء من الشركة كانت تواجه مشكلة تقنية خلال الأسبوع الماضي وتم تداركها، موضحا أن الشركة لم تغلق حساباتها البنكية في مصر كما أشيع خلال الساعات والأيام الأخيرة.

وأكد المصدر أن الخدمة تعمل حاليا بشكل طبيعي، وأن الشركة ملتزمة باستثماراتها داخل السوق المصري باعتباره واحدا من أهم أسواق الشركة بالمنطقة.

وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي منشورات حول خصم 10% إضافية فوق سعر الرحلة في حال الدفع ببطاقات الائتمان، كرسوم تدبير عملة، فيما فسروا ذلك بأن عمليات الدفع كانت تتم لحسابات خارج مصر بالدولار بدلا من الحسابات المحلية، وأرجعوا ذلك في تفسيرهم لغلق الشركة للحسابات البنكية محليا، وهو أكدت الشركة عدم صحته.