خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والجبن بالأسواق.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن واللحوم والجبن واللبن السائب والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات ليعوض خسارته في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم الأحد في المزرعة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للصعود بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار اللحوم والجبن والمسلى واللبن السائب اليوم الأحد بالأسواق