عجيبة للبترول: استثمرنا أكثر من 371 مليون دولار العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس ثروت الجندي، رئيس شركة عجيبة للبترول، إن إجمالي استثمارات الشركة خلال العام المالي الماضي أكثر من 371 مليون دولار، وإنها نجحت في تحقيق متوسط إنتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يومياً من خلال حفر 33 بئرًا تنموية و3 آبار استكشافية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أشار الجندي إلى نجاح الشركة فى تحقيق رقم قياسي جديد في إنتاج الغاز، حيث بلغ متوسط الإنتاج 51 مليون قدم مكعب يومياً.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول، والتي عقدت برئاسة وزير البترول، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023.

وأعلن رئيس الشركة، خلال الجمعية، عن نجاحها خلال الشهر الحالي في وضع آبار غاز حقل "فراميد" بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يومياً من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصات بطول 38 كيلومترا.

ولفت إلى أن الشركة نفذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة، وأنه يجري إضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.

فيما استعرض المهندس حسام ذكي رئيس الفرعونية للبترول، معدلات أداء الشركة خلال الجمعية العامة لها، برئاسة الوزير، وأشار ذكي إلى أن إجمالي إنتاج الشركة بلغ 154 مليون قدم مكعب غاز يومياً وأكثر من 3 آلاف برميل متكثفات، وتحقيق نسبة 99% لكفاءة تشغيل الأصول البرية والبحرية.

ولفت إلى أن الفرعونية نجحت في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية لأقل من المستويات القياسية العالمية، وأن الشركة تعطي أولوية للحفاظ على السلامة والبيئة ونجحت في الحفاظ على شهادات الأيزو في إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة وحصلت على شهادة الأيزو فى الحفاظ على الطاقة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات للتحول الرقمي للنظم المالية والإدارية بالشركة.

شارك في أعمال الجمعيات المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعلاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابه، وممثلو شركات إيني وبي بي وشل وأبكس، وفقا للبيان.