الملا: ليس لدينا رفاهية.. نكثف البحث عن البترول والغاز لتلبية احتياجاتنا

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي من خلال تحقيق اكتشافات جديدة، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أضاف الوزير: "ليس لدينا رفاهية الوقت ولذلك يكثف قطاع البترول حالياً أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما".

جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول، والتي عقدت برئاسة وزير البترول، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023.

وأشار إلى أن مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج، والتي تعد من أولويات العمل.

وشدد الملا على أهمية تطبيق معايير السلامة والحفاظ على الكوادر والأصول ورفع كفاءة التشغيل بالتوازي مع خفض التكاليف دون المساس بكفاءة العملية الإنتاجية من خلال استخدام تكنولوجيات التحول الرقمى المتطورة والتى تحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة.

وثمن الوزير التزام شركاء قطاع البترول الأجانب والتعاون والتنسيق الكامل مع قطاع البترول فى تنفيذ برامج العمل.

ووجه الوزير رسالة شكر للعاملين بشركتي عجيبة والفرعونية على معدلات الأداء المتميزة والتزامهم الكامل بتنفيذ خطط العمل وتحقيق أعلى معدلات للسلامة والصحة المهنية.

وأشاد بنجاح شركة عجيبة في رفع معدلات إنتاج الشركة من خلال الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت فى ذلك، وتحقيق الشركة الفرعونية لمعدلات أداء متميزة في تنفيذ المشروعات والحفاظ على معايير السلامة وتنفيذها لبرنامج كفاءة الطاقة.

وحث الوزير العاملين بالشركتين على الاستمرار في جهود الإسراع بخطط العمل لوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية القائمة بالفعل.