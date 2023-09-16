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كيف تلغي الاشتراك في خدمات رسائل المسابقات والمعلومات للهاتف المحمول؟

04:51 م السبت 16 سبتمبر 2023

كيف تلغي الاشتراك في خدمات رسائل المسابقات والمعلو

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كتب- علاء حجاج:

يتفاجأ بعض مستخدمي خدمات المحمول باشتراكهم في بعض خدمات القيمة المضافة مثل المسابقات وغيرها، ما يتسبب في الاقتطاع من الرصيد نظرا لتجددها شهريا بشكل آلي، فضلا عن عدم معرفة كثير من المستخدمين طريقة إلغاء هذه الخدمة.

وفي مواجهة هذه الحيل التي تلجأ إليها بعض الشركات أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طريقة لإلغاء الاشتراكات في خدمات القيمة المضافة بخطوات بسيطة.

وتتضمن هذه الطريقة إتاحة الكود المختصر (*155#) الذي يمكن من خلاله الاستعلام أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

ويستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدام الكود مجاناً وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حدة.

سوق مصراوى

خدمات المحمول خدمات القيمة المضافة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلغاء الاشتراكات في خدمات القيمة المضافة

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