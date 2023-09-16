الإحصاء: مصر الأولى عربيا في عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين حتى سبتمبر 2022

كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر احتلت المرتبة الأولى عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين، حيث بلغ عدد تلك المشروعات 23 مشروعاً، متقدمة بذلك عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية وذلك حتى نهاية سبتمبر 2022.

وأضاف الإحصاء، في بيان له اليوم السبت، أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) ارتفعت من 10.2 ألف جيجاوات/ ساعة في عام 2020-2021 إلى 10.4 ألف جيجاوات/ ساعة في عام 2021-2022 بنسبة زيادة قدرها 2%.

وأوضح أن مصر حققت المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59.37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47، والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52، وذلك عام 2023.

جاء بيان الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2023، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وهي معاهدة دولية تهدف إلى حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسؤولة عن تآكل طبقة الأوزون.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ"، وفقا للجهاز.