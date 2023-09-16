بعد قرار الرئيس.. رحلة زيادات الحد الأدنى للأجور في أكثر من 12 عاما

القاهرة- مصراوي:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت حزمة من القرارات الاجتماعية والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة الفائدة المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات.

وشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ تحديده في يوليو 2011، عند 700 جنيه 8 زيادات في أكثر من 12 عاما ليرتفع بنحو 470% بعد قرار الرئيس اليوم.

ويرصد مصراوي رحلة الحد الأدنى للأجور منذ تحديده في يوليو 2011 وحتى الآن:

تطور الحد الأدنى للأجور منذ 2011

يوليو 2011: 700

يناير 2014: 1200

يوليو 2017: 1400 جنيه

يوليو 2019: 2000 جنيه.

يوليو 2021: 2400 جنيه.

أبريل 2022: 2700 جنيه.

أكتوبر 2022: 3000 جنيه.

أبريل 2023: 3500 جنيه.

قرار سبتمبر 2023: 4000 جنيه.