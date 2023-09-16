خريطة الأسعار: هبوط الذهب والأرز وزيادة السكر والدواجن والحديد بالأسواق

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار السكر والمكرونة والدواجن والحديد بينما انخفضت أسعار الأرز واللحوم والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، وتراجع سعر الذهب حتى منتصف اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع جديد بسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار الأرز واللحوم وزيادة السكر والمكرونة والعدس اليوم بالأسواق

ارتفاع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

زيادة جديدة بمتوسط أسعار الدواجن في تعاملات اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت في المزرعة

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)