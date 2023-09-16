وزيرة التخطيط تشارك في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك

كتبت- شيماء حفظي:

تغادر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهة إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول التوطين High Impact Initiative on Localization والمقرر عقدها غدا الأحد 17 سبتمبر، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت.

ويقود هذه المبادرة تحالف من وكالات الأمم المتحدة (2030 Local)، وتحديداً برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشارك مصر في هذه المبادرة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نظراً لكون مصر إحدى الدول الرائدة في هـذا المجال، في ضوء الجهود التي تبذلها خلال الفترة الأخيرة على المستوى الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

كما ستشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث رئيس في الحدث الجانبي المنعقد بعنوان "Financing Localization or Localizing Finance" وتنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتحالف (2030 Local)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وذلك يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر.

ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في التوطين المحلي للتنمية المستدامة، وكذلك استعراض تجربة مصر في إعداد التقارير الطوعية المحلية VLRs، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مصر والدول الأخرى في هذا المجال، وفقا للبيان.

كما ستشارك السعيد في جلسة أهداف التنمية المستدامة الرقمية ومبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب المشاركة في الجلسات العامة لقمة أهداف التنمية المستدامة المقررة يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، بحسب البيان.

وخلال فعاليات يوم 18 سبتمبر ستشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث في جلسة الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).

كما تلقت السعيد دعوة من بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي للمشاركة في جلسة لقادة الاقتصاد العالمي والمقرر انعقادها يوم 18 سبتمبر، وتجمع هذه الجلسة صانعي السياسات وقادة الأعمال والخبراء رفيعي المستوى لمناقشة كيفية تعزيز الثقة الأساسية اللازمة للمضي قدما بجدول أعمال عالمي مشترك في ظل السياق الجيوسياسي الحالي وما يشهده من تحديات.

ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات القمة وتتضمن لقاء الدكتورة هالة السعيد مع بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة أجندة مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تنفيذ المبادرات التنموية في مختلف المجالات، إلى جانب لقاء ثنائي مع السفير سيني نافو، منسق مبادرة التكيف الأفريقية (AAI).