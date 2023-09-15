البريد المصري يطلق تطبيق "إنترتينر" لتقديم عروض توفير وبرامج ولاء للعملاء



كتب- علاء حجاج:

أطلقت الهيئة القومية للبريد تطبيق "إنترتينر"، وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن اطلاق التطبيق يمثل إضافة قوية للمزايا التي تقدمها الهيئة للعملاء؛ حيث إنه يقدم العديد من عروض التوفير المتميزة للمستخدمين.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال توفير عروض وخصومات وبرامج ولاء تتناسب مع احتياجاتهم عبر أكثر من ٦٠٠ علامة تجارية داخل مصر بالإضافة إلى عدد كبير من العلامات التجارية خارج مصر.

وأضاف أن ذلك يمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض والخصومات في مختلف أنحاء العالم بجودة عالية وعروض وخدمات تنافسية؛ بما يوفر تجربة فريدة لعملاء البريد المصري.

وأوضح فاروق، في بيان صحفي صادر اليوم، أن إطلاق تطبيق "إنترتينر" يأتي استكمالا لجهود الهيئة نحو تطوير خدماتها.

وأكد أن التطبيق سيوفر للعملاء مميزات تتناسب مع جميع المستخدمين بما يمكنهم من البحث عن مراكز البيع المجاورة والحصول على أفضل العروض على المنتجات الاستهلاكية التي تقدمها شركة "ذا إنترتينر" عبر تطبيقها الإلكتروني من مصر ومختلف أنحاء العالم، بما يُمكِّن جميع العملاء في مصر من الاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمها التطبيق.

ومن جانبه قال أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا إنترتينر"، إن الشراكة تهدف إلى تقديم عروض وخصومات "إنترتينر" الشهيرة للمستخدمين بقيمة "اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجانًا".. وغيرها من الخصومات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية".

وأوضح جابر، أن من خلال هذه الشراكة المتميزة مع البريد المصري نتطلع إلى أن نشارك بتفاعل في التكنولوجيا والتطوير المزدهر في مصر من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل (القطاعات المصرفية، والتجزئة، والاتصالات.. والمزيد من القطاعات الأخرى).

يذكر أن "ذا إنترتينر" هي شركة رائدة تسعى إلى توفير أفضل العروض و الخصومات للمستخدمين من خلال العديد من العلامات التجارية على مستوى العالم؛ تم تأسيسها لأول مرة في عام 2001، ثم انتقلت لاحقًا إلى شركة تعتمد على البيانات مع إطلاق تطبيق "إنترتينر" الحائز على جوائز عديدة منذ عام 2013.

يذكر أن تطبيق "إنترتينر" قادم من دبي إلى القاهرة ويتميز بمئات العروض "اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا"، وخصومات بنسبة مئوية أخرى بالاعتماد على تكنولوجيا خاصة إلى السوق في مصر