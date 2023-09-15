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BBC

خريطة الأسعار: انخفاض الحديد والذهب وارتفاع الدواجن في الأسواق اليوم

04:59 م الجمعة 15 سبتمبر 2023

خريطة الأسعار اليوم

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القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت وشهد الذهب انخفاض في بداية التعاملات واستقر في منتصف اليوم دون تغيير.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول منتصف التعاملات

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

تعرف على أسعار البيض بأنواعه في المزرعة اليوم الجمعة

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

موقع رسمي: انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الدواجن تعود للارتفاع بتعاملات اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار اللحوم والبقوليات والزيوت في الأسواق اليوم الجمعة

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم سعر الذهب المأكولات البحرية السلع الأساسية

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