خريطة الأسعار: انخفاض الحديد والذهب وارتفاع الدواجن في الأسواق اليوم
القاهرة - مصراوي:
ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت وشهد الذهب انخفاض في بداية التعاملات واستقر في منتصف اليوم دون تغيير.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول منتصف التعاملات
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة
تعرف على أسعار البيض بأنواعه في المزرعة اليوم الجمعة
انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات
موقع رسمي: انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق
أسعار الدواجن تعود للارتفاع بتعاملات اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)
سوق مصراوى
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: