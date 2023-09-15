بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع حلول منتصف التعاملات، بعد أن انخفض سعر جرام الذهب 10 جنيهات في التعاملات الصباحية مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1457 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2497 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 17480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1919 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 0.45% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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