موقع رسمي: انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويعاني سوق الحديد والأسمنت من حالة ركود في البيع والشراء خلال الفترة الحالية، ما يدفع المصنعين إلى إبقاء الأسعار عند نفس مستوياتها دون تغيير أو إجراء تحركات في أضيق نطاق.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34851 جنيها، بتراجع 550.5 جنيه.

سعر طن حديد عز: 36035 جنيهات، بانخفاض 470.3 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1990 جنيه، بتراجع 42.35 جنيه.