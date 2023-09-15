أسعار اللحوم والبقوليات والزيوت في الأسواق اليوم الجمعة
القاهرة - مصراوي:
استقرت أسعار الأرز المعبأ، والعدس المعبأ واللحوم الحمراء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.
ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:
أسعار السلع الأساسية
كيلو الأرز المعبأ: 28 جنيها.
كيلو الفول المعبأ: 37.85 جنيه.
كيلو الدقيق المعبأ: 21.97 جنيه.
لتر زيت عباد الشمس: 63.26 جنيه.
كيلو السكر المعبأ: 25.13 جنيها.
كيلو المكرونة المعبأة: 23.01 جنيه.
كيلو العدس المعبأ: 45.47 جنيه.
لتر زيت الذرة كريستال: 76.58 جنيه.
البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.82 جنيه.
كيلو اللحوم الطازجة: 318.21 جنيه.
كيلو الدواجن الطازجة: 87.4 جنيه.
كيلو الأرز السائب: 25.4 جنيه.
كيلو الفول السائب: 39.24 جنيه.
كيلو الجبن الأبيض: 113.33 جنيه.
كيلو الجبن الرومي: 215.9 جنيه.
لتر اللبن السائب : 22.41 جنيه.
كيلو المسلى الصناعي: 63.22 جنيه.
لتر اللبن المعبأ: 30.39 جنيه.
سوق مصراوى
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: